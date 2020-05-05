Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM В Петербурге 5 мая встречают вывозной рейс с соотечественниками из США. Судя по табло аэропорта «Пулково», самолет «Аэрофлота», отправленный из Лос-Анджелеса, приземлится на двадцать минут раньше запланированного — рейс SU107 прибудет уже в 12:38 мск.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, рейс AZUR Air ZF9978 из вьетнамского Нячанга ожидают в «Пулково» вечером 5 мая — в 20:09 мск.

Как сообщили во вторник в Смольном, на борту обоих самолетов будут в общей сложности 119 человек, которые сойдут по трапу в Петербурге.

Их встретят медики, сотрудники Роспотребнадзора и чиновник. Прибывшие сдадут тесты на коронавирус, их багаж продезинфицируют, а также выдадут туристам предписание главного санитарного врача Петербурга об обязательном 14-дневном карантине. На это время они в праве получить больничный лист.

За нарушение карантина предусмотрен штраф, который может достигать 40 тыс. рублей, напоминают чиновники.

Добавим, за месяц в Петербург прибыли более 1000 россиян из-за границы. Правительство города организовало встречу порядка 15 рейсов.

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