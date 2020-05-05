Варшава, , 11:42 — REGNUM В Польше начинают открывать торговые центры, гостиницы, библиотеки и музеи, которые закрылись из-за пандемии коронавируса.

С 20 апреля жителям Польши разрешили гулять на улице, соблюдая социальную дистанцию и закрывая нос и рот маской.

С 4 мая в стране приступили ко второму этапу снятия ограничений, который предусматривает открытие ТЦ, гостиниц и библиотек.

«Мы действуем так, чтобы экономика набирала темп, поскольку уверены, что в определенной степени контролируем эпидемию», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 мая в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 13 693. Всего в Польше от болезней, вызванных коронавирусом, скончались 678 человек, 3945 — выздоровели.