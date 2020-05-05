Москва, , 10:44 — REGNUM В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 155 370. Об этом 5 мая сообщили в московском оперштабе.

За последние сутки по результатам тестов выявлено ещё 10 102 случая заражений, половина из которых (49,1%) не имеют клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев заражений выявлено в Москве — 5714, Подмосковье — 822, Петербурге — 226, Нижегородской области — 174, Свердловской области — 133, Дагестане — 128, Мурманской области — 127, Ямало-Ненецком автономном округе — 108.