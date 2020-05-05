Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону около 70 человек откликнулись на призыв станции переливания крови. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве.

«4 мая 67 человек пришли на областную станцию переливания крови, чтобы поделиться самым ценным. Акция по привлечению доноров в период самоизоляции проводилась для пополнения банка компонентов крови в праздничные дни», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в апреле ростовские медики провели донорскую акцию.

«В период пандемии другие болезни и травмы, требующие переливания донорской крови, не уходят на карантин. Станция переливания крови работает ежедневно, посещать её можно, не нарушая требования властей по самоизоляции», — отметил главный врач городской поликлиники №12 Андрей Божко.

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