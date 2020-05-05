Сингапур, , 10:09 — REGNUM Сингапурские врачи присоединились к клиническим испытаниям для борьбы с новым коронавирусом препарата Remdesivir, разработанного для борьбы с лихорадкой Эбола. Об этом 5 мая сообщил руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу в интервью телеканалу CNA.

Как заявил руководитель, указанный препарат «является частью, использующейся при лечении пациентов с коронавирусом терапии» и является одним из лекарственных средств, «в отношении которых идут клинические испытания».

При этом Васу подчеркнул, что зараженным коронавирусом «только предлагается принять участие в тестировании этих методик лечения», так как проверенных методов борьбы с новым коронавирусом на данный момент не существует, так как для последних требуются «надёжные клинические испытания».

Отметим, препарат Remdesivir был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences и группой международных специалистов было запланировано в ближайшее время завершить его клинические испытания на заражённых новым коронавирусом.