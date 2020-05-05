Минск, , 09:34 — REGNUM Большинство военнослужащих, заболевших COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку, рассказала 4 мая официальный представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик, сообщает TUT.BY.

Гаврусик отметила, что среди военнослужащих срочной службы нет ни одного случая тяжелого течения заболевания.

«В поддержке ИВЛ (искусственной вентиляции легких — ИА REGNUM) нуждается только один офицер», — добавила она.

По словам представителя министерства обороны, имеются случаи заболевания среди гражданского персонала Военной академии. Среди курсантов академии заболевших нет, занятия в учебном заведении продолжаются, также ведется подготовка к параду в честь Дня Победы, в котором примут участие в том числе и курсанты академии.

Вместе с тем, министерство обороны не называет общее число зараженных коронавирусом на данный момент.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии у троих военнослужащих 17 апреля выявили коронавирус.