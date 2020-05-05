Минск, 5 мая 2020, 09:34 — REGNUM Большинство военнослужащих, заболевших COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку, рассказала 4 мая официальный представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик, сообщает TUT.BY.
Гаврусик отметила, что среди военнослужащих срочной службы нет ни одного случая тяжелого течения заболевания.
По словам представителя министерства обороны, имеются случаи заболевания среди гражданского персонала Военной академии. Среди курсантов академии заболевших нет, занятия в учебном заведении продолжаются, также ведется подготовка к параду в честь Дня Победы, в котором примут участие в том числе и курсанты академии.
Вместе с тем, министерство обороны не называет общее число зараженных коронавирусом на данный момент.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии у троих военнослужащих 17 апреля выявили коронавирус.