Минск, , 09:20 — REGNUM Одна из монахинь Свято-Елисаветинского монастыря города Минска скончалась в одном из лечебных учреждений Белоруссии. Ранее у погибшей брали тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом 4 мая со ссылкой на источник в монастыре сообщает TUT.BY.

Об умершей известно, что ее звали Мария и ей было более восьмидесяти лет. В монастыре вместе с тем не уточнили, какая причина смерти монахини указана в документах.

22 апреля пресс-служба монастыря сообщала, что у двух монахинь данной обители подтвердили диагноз «коронавирус». Обе женщины на тот момент находились в больнице. Также в монастыре сообщили, что монахиня Мария (Литвинова Лидия Ивановна), которая проживала с одной из заразившихся сестер в одной комнате, 22 апреля госпитализирована в медицинское учреждение и ждет результатов анализа наSARS-CoV-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии от осложнений COVID-19 скончался 57-летний священник Минской епархии.