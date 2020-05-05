Чебоксары, 5 мая 2020, 06:21 — REGNUM В Чувашии одной из причин резкого роста числа заражений SARS-CoV-2 является отсутствие симптомов инфицирования и заболевания COVID-2019. Если две недели назад у 65% заражённых коронавирусом не было явных симптомов, то сейчас доля таких пациентов превысила 90%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в вечернем видеообращении 4 мая врио главы Чувашии Олег Николаев.
Напомним, 20 апреля региональные власти заявляли, что в Чувашии 65% пациентов, у которых выявлено заражение коронавирусом, не имеют симптомов. Поэтому зачастую инфицированный SARS-CoV-2 не подозревает, что является носителем инфекции, что является одной из основных причин её распространения. А те, кто знает и всё равно выходит из дома, недооценивают опасность вируса и подвергают опасности других, тем самым подпадая под ответственность — как административную, так и уголовную (в случае массового заражения).
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Как сообщало ИА REGNUM, на 4 мая (10:55 мск) в Чувашии официально подтверждено 795 случаев инфицирования коронавирусом, под медицинским наблюдением остаются около 1,6 тыс. человек.