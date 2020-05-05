Пекин, , 05:34 — REGNUM В Китае в марте насчитывалось 731 млн пользователей новостных интернет-ресурсов, что на 55,98 млн больше, чем на конец 2018 года, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Пользователи новостных онлайн-ресурсов в Китае составляют 80,9% от общего числа пользователей сети интернет в Китае, коих насчитывается 904 млн человек, сообщили в Информационном центре сети Интернет Китая.

Число читателей новостных ресурсов при помощи мобильных устройств выросло на 73,56 млн человек с конца 2018 года и составило в марте 2020 года 81% от общего числа пользователей мобильным интернетом.

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