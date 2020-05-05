Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в США к августу может превысить 134 тысячи человек. Такой прогноз выдвинули эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон.

По их мнению, преждевременных отказ от соблюдения санитарных ограничений и норм может привести к резкому росту заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах, а, следовательно, и к увеличению числа жертв. Согласно прогнозам экспертов, к 4 августу число умерших от осложнений COVID-19 в США может достичь 134 475.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что от осложнений коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах могут умереть не менее 100 тысяч жителей. Трамп назвал этот прогноз «ужасным».

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