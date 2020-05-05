Вашингтон, , 01:39 — REGNUM В сеть выложили полностью рабочую ПК-версию игры Super Mario 64. Об этом 4 мая сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что неизвестный разработчик «незаметно» выпустил новую версию Super Mario 64, которая работает на ПК, используя DirectX. Игра запускается в том числе с высоким разрешением монитора геймера, высокой частотой кадров и позволяет без проблем использовать контроллеры Xbox.

Автор статьи отметил, что эта её версия появилась буквально «из ниоткуда», поскольку неизвестно, какой сайт стал источником. Сейчас её можно на форуме Reddit, в социальных сетях и даже в ссылках на YouTube.

Релиз Super Mario 64 состоялся 23 июня 1996 года на консоли Nintendo 64. Эта игра стала одной из самых продаваемых в истории индустрии, в 2007 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

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