Тирасполь, , 00:08 — REGNUM С 5 мая в Приднестровье смягчат ряд карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса COVID-19, а 6 мая в Тирасполе ждут делегацию Всемирной организации здравоохранения. Как сообщили ИА REGNUM в администрации президента ПМР, об этом говорили на заседании Оперативного штаба при президенте.

Так, принято решение разрешить с 5 мая возобновление деятельности станций технического обслуживания и техосмотра транспортных средств, автомастерских, ателье, организаций, оказывающих услуги по пошиву и ремонту обуви.

При этом предписывается «безоговорочное и жестко контролируемое соблюдение карантинных требований безопасности». Речь идет о ношении сотрудниками защитных масок и перчаток, обязательной системной дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря, а также использовании СИЗ посетителями и клиентами.

Жителям Приднестровья также разрешили передвижение на велосипеде.

В штабе подчеркнули, что если коронавирусная ситуация в ближайшие дни не усугубится, то к началу следующей недели можно будет рассчитывать на открытие магазинов вне торговых центров и рынков.

6 мая в ПМР жду делегацию Всемирной организации здравоохранения, которая оценит меры по борьбе с эпидемией.

В ПМР с наслала эпидемии выявлен 531 случай заражения коронавирусом. Около 20% заразившихся — врачи и медработники. Умерли от последствий коронаируса 23 человека, 105 выздоровели.