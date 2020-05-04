Рига, , 23:58 — REGNUM Представитель Дирекции дорожного движения Латвии Иева Берзиня заявила, что служба CSDD в течение семи недель адаптировалась к работе в условиях пандемии COVID-19, пишет портал LSM.

«В данный момент наша статистика на 10% — 20% ещё отстаёт от показателей прошлого года за этот период времени, но мы очень близки к нему», — сказала Берзиня.

Если в первые две недели режима ЧС CSDD ввело мораторий на экзамены по вождению, то сегодня все автомобили службы адаптированы к COVID-19 и оснащены стенками. Инструкторы получили маски и защитную одежду. Машины после экзамена проходят дезинфекцию. Сейчас CSDD принимает около 1000 экзаменов по вождению в неделю, и около 500 человек сдают теоретические экзамены.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.