Сана, , 20:27 — REGNUM В Йемене подтвердились ещё два случая коронавирусной инфекции, подтвержденное число заболевших COVID-19 достигло 12 при двух погибших от заболевания, 4 мая сообщает агентство Reuters.

Новые случаи выявлены в городе Мукалле в провинции Хадрамаут на юге Йемена. Первый случай COVID-19 в Йемене был выявлен в той же провинции.

С территорий, контролируемых правительством хуситов, информации о случаях заражения COVID-19 не поступает.

Читайте также: В йеменской провинции Таиз подтвердили первый случай COVID-19