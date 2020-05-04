Оттава, , 19:30 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом приблизилось в Канаде к 60 тыс. человек, сообщает 4 мая министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в стране было выявлено 2696 новых заражённых, после чего их общее число составляет 57 148 человек.

Кроме того, за последние сутки в Канада скончались от COVID-19 160 человек и теперь количество жертв пандемии составляет 3606 умерших.

При этом уточняется, что в Канаде было проведено 905 289 тестов на коронавирус.

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