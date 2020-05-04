Ростов-на-Дону, , 16:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону обнаружен очаг клещевого боррелиоза, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В пробе клещей Ixodes ricinus, собранных на левом берегу реки Дона в районе 45-ой линии, выявлены специфические фрагменты ДНК возбудителей боррелиоза. В адрес главы администрации города направлено письмо-требование о немедленном выполнении истребительных мероприятий», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по апрель 2020 года от укусов клещей пострадали почти 400 жителей Ростовской области, в том числе дети в возрасте до 14 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 400 жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей