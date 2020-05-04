Москва, , 14:27 — REGNUM К заявлениям о скором получении вакцины от коронавируса нового типа следует относиться со скепсисом. Об этом 4 мая заявил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада на телеканале «Россия 24».

«Вообще, говоря об этих ожиданиях, стоит всё-таки быть скептичным. Клинические исследования — это не стройка. Там нельзя — либо быстро, но плохо, либо медленно, но хорошо. Можно только хорошо, долго и дорого», — заявил Наимзада.

«Качество клинических исследований — это, действительно, обсуждаемый сейчас вопрос. Качество данных, предоставляемых в последних статьях, варьируется; зачастую весьма низкое, причём весьма часто весьма низкое», — подчеркнул он.

Он отметил, что в научном сообществе теперь чаще используют понятие «исследований с низкой доказательной силой».

«Это всё-таки немного метафорический термин, но понятно, что исследования, в которых участвует большое количество людей, большое количество пациентов — более доказательные. Однако даже здесь могут быть достаточно тонкие моменты», — отметил Наимзада.