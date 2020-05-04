Москва, , 13:48 — REGNUM Во всех регионах России продолжается подготовка ко Дню Победы. Несмотря на пандемию коронавируса жители страны активно принимают участие в акции «Георгиевская ленточка».

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в России в преддверии 9-го мая акция проходит в новом усовершенствованном формате. «Волонтеры Победы» совместно с партнёрами предложили гражданам принять участие в мероприятии онлайн, выложив фото с ленточкой в социальных сетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

К данному формату акции уже присоединились более 200 тысяч человек. Из них около 45 тысяч участников воспользовались маской с виртуальной лентой от официального аккаунта «Волонтеров Победы» в instagram.

В этом году волонтеры не раздают георгиевские ленты на улице. Но получить ленточку все же можно в магазинах, заправках и аптеках. Так, в Воронежской, Белгородской, Калининградской, Новгородской, Тверской и других областях георгиевскую ленточку и памятку с историей появления символа и правилами ношения продавцы прилагают к каждой покупке. В Калуге, Саратове, Иркутске, Ивановской области, в Республике Хакасия и других населенных пунктах нашей страны активисты передали ленты сотрудникам силовых структур, в больницы и общественные организации. Кроме того, «Волонтеры Победы» вручают ленты ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

«Главная цель акции — дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины. Нам было очень приятно вручать ленточки тем, кто сейчас находится на передовой по борьбе с коронавирусом. Ведь они выполняют сейчас самую серьезную и ответственную работу», — прокомментировала активист Движения из Калужской области Мария Ефимочкина.

К акции активно присоединяются и представители зарубежья. Так, уже 35 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Латвия, Ливан, присоединились к онлайн-формату Георгиевской ленточки. В некоторых странах также проходит вручение лент в магазинах и семьям, которые чтут символы общей Победы.