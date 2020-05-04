Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Стабильная эпидемиологическая ситуация в Казахстане наблюдается последние две недели. Об этом 4 мая заявила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова на брифинге.

По её словам, прирост новых случаев заражения в республике не превышает 7%. Есмагамбетова отметила, что в апреле медики перешли на профилактическое тестирование. Оно позволяет выявить скрытые очаги.

Главный санврач считает, что без профилактического тестирования число новых случаев было бы больше. Он добавил, что карантинные меры положительно повлияли на стабилизацию ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Казахстане выявили 3988 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1107 человек, скончались 27 пациентов.