Новосибирск, , 12:26 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 4 мая, похолодало до +4 °C и пошёл снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тем временем, во время прямого эфира специального проекта «Вести LIVE» мэр города Анатолий Локоть заявил, что повторного запуска отопления не будет. Он сказал, что это невозможно с технической точки зрения.

«Это история известная: каждую весну одно и то же. Пока тепло — отключите. А потом всегда наступает небольшой период похолодания — и «вы нас заморозили», — сказал Локоть. — Система инерционная. После отключения на запуск её потребуется недели две. Декада — это как минимум. И более того: после того, как её отключили, она требует ремонта. Там запланированы ремонтные работы, испытания — всё это будет».Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, сегодня, 4, и завтра, 5 мая, ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку сильные дожди, по северным районам — с мокрым снегом, усиление ветра по восточным районам от 14 до 24 м. в секунду, возможно похолодание.

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