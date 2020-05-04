Москва, 4 мая 2020, 10:58 — REGNUM Московским студентам пообещали 175 тыс. рублей за работу медсестрой в коронавирусных стационарах. Сообщение об этом опубликовано 4 мая на сайте департамента здравоохранения столицы.
Отмечается, что подписан соответствующий приказ главы департамента Александра Хрипуна.
«Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей», — говорится в информации.
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Ранее стало известно, что власти Москвы решили восполнить кадровый голод в сфере медицины при помощи студентов медвузов.