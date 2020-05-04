Грозный, , 08:45 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как в условиях пандемии коронавируса будет отмечаться Ураза-байрам. Один из главных мусульманских праздников, приходящийся в 2020 году на конец мая, будет отмечаться, как всегда, широко и торжественно, если жители будут соблюдать условия самоизоляции, отметил чеченский лидер.

«Меня в соцсетях часто спрашивают, будем ли мы праздновать окончание Рамадана. Отвечаю: если мы все будем соблюдать самоизоляцию, как требуется, то с милостью Всевышнего отпразднуем по достоинству», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что пока в республике не зафиксировано резких скачков заболеваемости. Число заразившихся коронавирусом составило 525 человек. Из них выздоровели уже более половины — 286. Для предотвращения новых случаев заражения власти региона предпринимают все необходимые меры.

Все, кто прибывает в регион из других субъектов, обязан иметь справку об отсутствии заражения коронавирусом — это строго проверяется на границах республики. Те, кто находятся внутри Чечни и нарушат режим самоизоляции, будут оштрафованы, предупредил Кадыров.