Никосия, , 09:02 — REGNUM Первый этап по ослаблению карантинных мер, которые были установлены из-за пандемии нового коронавируса, начался с 4 мая на территории Республики Кипр.

При этом, как сообщает ТАСС, известно, что ограничения, введенные из-за пандемии, будут проводиться в четыре этапа стратегии по восстановлению экономики и жизни общества, утвержденной 29 апреля правительством Кипра из-за стабилизации в стране эпидемиологической ситуации.

Также уточняется, что первый этап предполагает, что вдобавок к супермаркетам в республике будут открыты небольшие продовольственные и промтоварные магазины, а также лавки за исключением точек, расположенных внутри крупных торговых центров, так как последние на первом этапе снятия ограничений останутся закрытыми.

Кроме этого, с 4 мая в госучреждения вернутся госслужащие, которые до этого работали удаленно, но данный режим будет сохранен для тех из них, кто относится к группе риска в связи с новым заболеванием.

Помимо того, на греческом юге острова будут возобновлены богослужения, при условии, что на них будет не более 10 человек, а порты Кипра смогут принимать для дозаправки или ремонта круизные лайнеры, но без разрешения на высадку пассажиров. При этом с 11 мая возобновятся занятия в средних школах, а с 18 мая — тренировки спортивных команд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение воскресенья, 3 мая, на территории США было выявлено 25502 новых случая инфицирования коронавирусом, 1313 зараженных скончались.