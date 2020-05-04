Москва, , 07:24 — REGNUM Длительное пребывание в самоизоляции может приводить к появлению вредных привычек, заявила 3 мая врач-диетолог Александра Кириленко в эфире радиостанции «Вечерняя Москва».

Самой большой ошибкой, по словам эксперта, стали ночные переедания, к которым жители России вольно или невольно прибегают для подавления стресса. Кириленко отметила, что такая привычка может привести к обострению хронических заболеваний.

«Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца», — сказала она.

Другой вредной привычкой она назвала повышение интереса к алкоголю. Самоизоляция, по мнению Кириленко приводит к тому, что «мужчины отходят от телевизора только за пивным запасом», а женщины налегают на вино.

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