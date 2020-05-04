Улан-Удэ, , 05:44 — REGNUM На территории Бурятии за минувшие сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 407.

«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В стационаре находится 221 пациент, из них 11 находятся в реанимации. Ещё 77 заражённых остаются на амбулаторном лечении и в пансионате. К настоящему моменту успешно выздоровели 105 человек.

Напомним, с начала мая пациентов с лёгким течением COVID-19 начали размещать в пансионате. Как сообщало ИА REGNUM, в случае ухудшения состояния инфицированных минздрав разработал схему маршрутизации.

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