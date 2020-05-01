Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ намерены открыть пансионат для временной изоляции пациентов с легким течением COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, пансионат начнёт работу 1 мая на базе Центра восточной медицины.

При этом в случае ухудшения состояния инфицированных минздрав разработал схему маршрутизации. Персонал пансионата пройдёт дополнительные инструктажи.

Тем временем в республике создана комиссия, которая будет отбирать помещения для организации новых обсерваторов. В частности, рассматривается возможность размещения контактных в гостиницах и санаториях.

«На сегодняшний день реализуются меры по задействованию под обсерваторы помещений санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский Бор», Центра отдыха Orange House», — отметили в правительстве.

Напомним, количество новых случаев заражения в республике не снижается. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число заражённых выросло на 28 человек, а общее количество достигло 325.

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