Белград, , 00:56 — REGNUM Решение об отмене чрезвычайной ситуации, а затем и комендантского часа в Сербии будет рассмотрено сербским парламентом 6 мая, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

По его словам, это стало возможным после того, как процент зараженных от числа тех, кто прошел тест, стал меньше 5% в течение недели. Также в стране уменьшилось количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вучич отметил, что 4 мая правительство ожидает получить обоснование снятия ограничений от министерства обороны республики. Президент подчеркнул, что после отмены ЧС и карантина граждане будут сами ответственны за ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Как сообщило ИА REGNUM, 3 мая военные из РФ продезинфицировали Институт онкологии и радиологии в Белграде.

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