Ростов-на-Дону, , 00:28 — REGNUM В Ростовской области в период с января по апрель 2020 года от укусов клещей пострадали около 400 жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, из 391 обратившегося к медикам — 166 дети в возрасте до 14 лет. Однако пока случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил индивидуальной защиты от нападения клещей и использования средств от укусов насекомых.