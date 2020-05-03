Москва, , 20:32 — REGNUM Часть ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения COVID-19 в России будет сохранена до появления вакцины. Об этом 3 мая заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Как пояснил министр, ограничения будут сниматься поэтапно, но часть из них должна сохраняться до появления вакцины либо других эффективных медикаментозных мер профилактики распространения COVID-19.

Мурашко отметил, что своевременное реагирование помогло стране выиграть время для подготовки системы здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Мурашко, отменять ограничения сразу после пика заболеваемости нельзя, иначе это может спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19. Чтобы этого избежать, нужно, в первую очередь, создать популяционный иммунитет.

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