Анкара, , 21:34 — REGNUM В Турции с начала месяца зарегистрировано минимальное число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки — 1670. Об этом 3 мая сообщил глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа на странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня выявлены 1670 новых случаев, всего заразившихся — 126 045. Мы потеряли сегодня 61 пациента, всего умерших — 3397», — говорится в сообщении.

Министр также отметил, что в Турции с начала эпидемии коронавируса общее число выздоровевших составило 63 151, за сутки излечились 4892 пациента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по последним подсчётам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 349 786, ее жертвами стали 238 628 человек.

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