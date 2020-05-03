Женева, Швейцария, , 19:36 — REGNUM Количество зараженных коронавирусом людей превысило в мире 3,3 млн, сообщает 3 мая сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

После того как за истекшие сутки в разных странах мира было выявлено свыше 82,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в мире составило 3 349 786 человек.

Из этого числа скончались от вызванных коронавирусом заболеваний 238 628 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми крупными очагами пандемии остаются страны западной Европы и США.

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