Санта-Ана, США, , 18:08 — REGNUM Преступники, отбывавшие наказание за серьёзные правонарушения, были освобождены из тюрьмы в связи с эпидемией коронавируса в американском штате Калифорния. Об этом 3 мая сообщает издание ABC 7 News.

По данным издания, в городе Санта-Ана округа Ориндж в период с 7 по 22 апреля из тюрем вышли на свободу семь преступников в возрасте от 27 до 52 лет. Они отбывали наказание за преступления на сексуальной почве, разбой, хранение запрещённых веществ и издевательства над несовершеннолетними. По словам окружного прокурора Тодда Спитцера, решение об освобождении было связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Сам Спитцер отметил, что вскоре после своего освобождения некоторые преступники срезали спецбраслет, отслеживающий их местоположение, либо просто перестали его заряжать. Сейчас освобождённые делают всё возможное, чтобы их не смогли обнаружить сотрудники по условно-досрочному освобождению.

Также Спитцер уточнил, что вероятность совершения освобождёнными преступниками новых правонарушений очень велика. При этом шериф округа Ориндж Дон Барнс заявил, что для досрочного освобождения не было никаких причин, так как в настоящее время тюрьмы не переполнены и существуют меры, позволяющие соблюдать социальную дистанцию и изолировать заключенных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в США количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось более чем на 29 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки инфицировалось коронавирусом более 29 тысяч человек

Читайте развитие сюжета: С острова Бали в Россию вылетел авиарейс с 382 гражданами РФ