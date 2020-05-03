Казань, , 17:56 — REGNUM В Татарии по данным на 2 мая на госпитализации с COVID-19 находятся 312 человек, в том числе трое в крайне тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении находятся 465 пациентов. Выздоровели 115 человек. Имеется два летальных случая. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков на совещании 2 мая, сообщает пресс-служба главы региона.

Он отметил, что благодаря введению в республике ограничительных мероприятий системе здравоохранения удалось создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств. В республике развернуто 2577 коек, в том числе 902 койки с подведением кислорода и аппаратами ИВЛ. Всего задействовано 26 медицинских организаций в пяти территориальных округах. Более 4 тыс. медработников оказывают помощь при Covid-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высокие уровни заражения коронавирусом отмечаются в 9 муниципальных районах Татарии. За минувшую неделю случаи заражения появились ещё в четырех районах. По данным на 2 мая только 10 районов республики свободны от заболевания

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