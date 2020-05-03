Казань, , 17:04 — REGNUM Высокие уровни заражения коронавирусом отмечаются в девяти муниципальных районах Татарии. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании 2 мая. Это Тюлячинский, Дрожжановский, Лаишевский, Атнинский, Пестречинский Тетюшский, Балтасинский, Высокогорский и Сабинский районы. За неделю случаи заражения появились ещё в четырех районах. На сегодня только десять районов республики свободны от заболевания, сообщает пресс-служба главы региона.

По ее словам, продолжает снижаться доля завозных случаев. На сегодняшний день она составляет 18% в общем числе заболевших, что на 8% ниже, чем неделей ранее. При этом доля лиц, заразившихся контактным путем, возрастает: 2/3 от них (502 случая) — это заражения внутри семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 3 мая выявили 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 11 139 случаев, сообщает оперативный штаб России. С учетом новых данных общее число подтвержденных случаев заражнния в Татарии составило 1031.

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