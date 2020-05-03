Казань, , 17:44 — REGNUM Введение в Тататрии ограничительных мероприятий дало возможность системе здравоохранения подготовиться к приему пациентов с коронавирусом и создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств. По состоянию на 2 мая в республике развернуто 2577 коек, в том числе 902 койки с подведением кислорода и аппаратами ИВЛ. Задействовано 26 медицинских организаций в пяти территориальных округах. Более 4 тыс. медработников оказывают помощь при COVID-19. Об этом заявил на совещании 2 мая министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В середине мая будет готов к открытию после капремонта один из корпусов инфекционной больницы в Набережных Челнах мощностью 88 коек. При необходимости будут дополнительно перепрофилированы койки на базе клиники санатория ПАО «КАМАЗ» на 150 коек.

В Казани началось строительство нового корпуса инфекционной больницы мощностью 232 койки и возможностью развертывания 504 коек в случае распространения особо опасных инфекций. Завершение строительства запланировано к 15 августа этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба России на 3 мая, в Татарии выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. С учетом новых данных общее число подтвержденных случаев заражения в Татарии составило 1031.

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