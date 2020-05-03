Белград, , 17:31 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончались четыре пациента, общее число летальных исходов от инфекции достигло 193. Об этом 3 мая сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«С начала пандемии до воскресенья выявлено 9464 больных. За прошедшие сутки скончались еще четыре человека, всего с начала пандемии умерли 193 человека», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Сербии с понедельника, 27 апреля, правительство страны объявило об ослаблении ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, были открыты парикмахерские и спортивные залы, пожилым гражданам было разрешено совершать ежедневные вечерние прогулки по полчаса и ходить в магазины по четвергам рано утром — 4:00 до 7:00 (с 5:00 до 8:00 мск).

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