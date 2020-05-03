Амстердам, , 16:50 — REGNUM Число умерших от вызванных коронавирусом заболеваний перевалило в Нидерландах отметку в пять тыс. человек, сообщает 3 мая Национальный институт здравоохранения (RIVM).

После смерти за последние сутки ещё 69 пациентов общее число умерших от COVID-19 составило в Нидерландах 5056 человек.

На данный момент подтверждено заражение коронавирусом у 40 571 человека, из которых около 11 тыс. госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным ВОЗ, во всём мире выявлено более 3,2 млн заразившихся, из которых 230 тыс. человек умерли.

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