Берн, , 15:53 — REGNUM Заражения COVID-19 в Швейцарии зафиксированы у 88 человек в течение минувших суток. Об этом сообщает 3 мая Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Столь небольшое количество новых случаев выявлено впервые с момента введения ограничений. Так, 2 мая сообщалось о 112 заразившихся за сутки. Общее количество подтверждённых случаев составляет 29 905. Среди пациентов с коронавирусом скончались 1473 человека.

Больше всего заражений в кантонах Во, Женеве, Цюрихе и Тичино.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Швейцарии начали постепенно отменять ограничения. Возобновили работу парикмахерские и салоны красоты, медицинские и стоматологические кабинеты, цветочные и хозяйственные магазины.

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