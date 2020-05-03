Москва, , 14:37 — REGNUM Павильон №75 ВДНХ в Москве переоборудуют во временный госпиталь для заболевших COVID-19. Фотографии, на которых видны перегородки для палат, опубликованы 3 мая в телеграм-канале «Москва сейчас».

Монтажные работы в павильоне проводит Департамент капремонта Москвы, завершить их могут уже в середине мая. Временное медучреждение сможет принять до 4 тыс. человек, сообщает «Комсомольская правда».

Затем к приёму больных будут готовить конькобежный центр «Крылатское» и автомобильный торговый центр «Москва», госпиталь может появиться в парке Сокольники. Уже строят госпитали в «Крокусе» и парке «Патриот», всего в Москве их будет 44.

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