Нагасаки, Япония, , 11:35 — REGNUM Здоровые члены экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, находящегося на карантине из-за нового коронавируса в японском порту Нагасаки, в количестве 44 человек могут покинуть Японию с разрешения властей данной страны. Об этом 3 мая сообщает Японское общественное телевидение.

Также уточняется, что все эти люди являются индонезийскими гражданами и указывается, что, как ожидается, они вылетят в Индонезию сегодня в течение дня.

При этом известно, что всего на борту лайнера Costa Atlantica находится 623 члена экипажа, 150 из которых инфицированы новым коронавирусом и среди них есть один гражданин РФ, также входящий в число заражённых.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Бразилии подтвердили 421 случай смерти от заболевания COVID-19 за прошедшие сутки в стране.