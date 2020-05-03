Москва, , 06:06 — REGNUM Пить «литрами» жидкость и есть фрукты посоветовал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram при обнаружении у себя симптомов заражения коронавирусом.

В публикации врач объяснил, какие действия предпринял бы сам в случае возможного заражения.

«Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере, — написал он. — Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты».

Что касается лечения, то, по мнению Комаровского, необходимо ориентироваться по симптоматике. В общих случаях от болей в горле можно употреблять леденцы, а если повысится температура — парацетамол. Он добавил, что не стал бы использовать такие средства, как хлорохин, азитромицин, а также противовирусные препараты для борьбы с ВИЧ-инфекцией.

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