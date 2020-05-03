Якутск, , 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Коронавирус в РФ — перед «самым напряженным этапом»: все новости

Зампредседателя оперативного штаба Якутии Ольга Балабкина написала 2 мая пост в своём аккаунте в Telegram о том, что коронавирус выявлен у трети работников Чаяндинского месторождения, но практически сразу его и удалила.

«Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым посёлкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у трети всех работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование. Это почти 3 500 человек, у 90% из которых, по словам инфекциониста, заболевание проходит бессимптомно», — так написала Ольга Балабкина.

В региональном оперативном штабе ситуацию не комментируют, число заражённых коронавирусом вахтовиков не комментируют и официально не озвучивают.

Читайте также: Работающих на Чаяндинском месторождении челябинцев эвакуируют домой

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев предполагал, что заражённых коронавирусом в вахтовых посёлках может быть больше тысячи. Всего на месторождении было 10,5 тыс. человек. Часть рабочих уже вывезена в Омск, также планируют отправить старателей в Челябинск.