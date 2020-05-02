Ташкент, , 22:28 — REGNUM Число людей, заражённых коронавирусом, превысило в Узбекистане 2,1 тыс., сообщает 2 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

На сегодняшний день общее количество инфицированных SARS-CoV-2 составило 2 118 человек.

«По состоянию на 2 мая 2020 года 23:00 (21:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2 118», — указано в сообщении в Telegram-канале минздрава страны.

В Узбекистане умерли от COVID-19 девять человек. 1 212 пациентов признаны выздоровевшими. В больницах остаются 847 пациентов.

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