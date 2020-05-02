Красноярск, , 19:34 — REGNUM В Красноярском крае тёплая погода привела к резкой активизации клещей — за неделю с жалобами на присосавшихся разносчиков болезней обратились 1369 жителей региона. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в период с 24 по 30 апреля случаи присасывания клещей были зафиксированы в большинстве городов и районов края, а из 1369 зарегистрированных случаев 367 пострадавших — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 1981 случай присасывания, из них 603 у детей.

В период с 24 по 30 апреля в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 380 человек, из них 120 детей. Всего с начала сезона в городе зарегистрировали 592 случая, в том числе 213 у детей.

По результатам исследований 538 клещей, проведённых специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с начала сезона, возбудители клещевого вирусного энцефалита обнаружены у 0,8% кровососущих, клещевого боррелиоза — у 32,5%, гранулоцитарного анаплазмоза — у 2,5%, моноцитарного эрлихиоза человека — у 1,0%.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать меры личной профилактики, в числе которых: посещения лесных и парковых территорий в одежде, препятствующей проникновению клещей, регулярные осмотры, использование отпугивающих клещей препаратов.

В случае присасывания клеща, его следует аккуратно удалить и доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей болезней. При недомогании и повышении температуры — немедленно обратиться к врачу.

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