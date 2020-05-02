Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Военнослужащие подразделений химзащиты Западного военного округа (ЗВО) начали дезинфекцию нескольких десятков объектов регионального управления полиции в Санкт-Петербурге, сообщает 2 мая пресс-служба округа.

Всего будут обработаны свыше 30 объектов, относящихся к системе общественного правопорядка и безопасности.

Ранее военные провели обеззараживание 11 объектов главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, включая прилегающую территорию и дорожное покрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные химики проводят дезинфекцию объектов, распыляя раствор дветретиосновной соли гипохлорита кальция на поверхности, потенциально затронутые болезнетворными бактериями и вирусами.

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