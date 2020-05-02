Село Новая Усмань, Воронежская область, , 17:31 — REGNUM Врач скорой помощи Новоусманской ЦРБ в Воронежской области Александр Шулепов, ранее оказавшийся в центре скандала из-за нехватки средств защиты, выпал из окна больницы со второго этажа. В больнице врач находился в связи с заражением коронавирусом. Об этом стало известно 2 мая.

Как сообщили «Вести-Воронеж», врач получил перелом основания черепа и находится в реанимации, медики борются за жизнь коллеги.

В региональном департаменте здравоохранения ИА REGNUM информацию подтвердили, сообщив, что ведётся расследование инцидента, по результатам которого будет дан комментарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коллега пострадавшего врача фельдшер Алексей Косякин заявил о том, что в больнице не хватает средств индивидуальной защиты для медиков, которые выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус. Самого Косякина тогда обвинили в распространении фейков. Позже Косякин сообщил, что у двух его коллег, в том числе Шулепова, было обнаружено заражение коронавирусом, и его принуждают работать.

Спустя несколько дней после скандала региональный департамент здравоохранения распространил видео, на котором Александр Шулепов выступил с опровержением заявления Косякина и сообщил, что работать его никто не принуждает.

В облздраве ситуацию с заражением медиков объяснили тем, что они, как и Косякин, работают ещё и на частной скорой помощи, где и могли получить заражение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из окна больницы в Красноярске выпала и. о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн, сегодня стало известно, что она скончалась в реанимации.

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