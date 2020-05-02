Мадрид, 2 мая 2020, 16:58 — REGNUM Правительство Испании ещё раз обратится к парламенту с призывом продлить режим повышенной готовности на 15 суток, а также предложит ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте, заявил 2 мая испанский премьер-министр Педро Санчес.
На пресс-конференции Санчес заявил, что режим повышенной готовности показал эффективность, но продолжает оставаться необходимым.
Кроме того, для избежания нового распространения коронавируса предлагается с 4 мая объявить обязательным ношение масок в общественном транспорте.
Для этого порядка шести млн масок будут распределены правительством в основных транспортных узлах страны.
Как сообщало ИА REGNUM, Испания входит в первую пятерку стран мира, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
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