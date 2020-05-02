Москва, , 16:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин 9 мая будет обращаться к гражданам страны от Могилы неизвестного солдата, сообщил 2 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, президент планирует прервать режим дистанционной работы и 9 мая перед обращением возложить цветы к Вечному огню.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков.

Владимир Путин намерен почтить память павших и поздравить всю страну с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса Владимир Путин живет и работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

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