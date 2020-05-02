Тегеран, , 15:31 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирана отметили факт снижения выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 мая сообщается в заявлении ведомства.

По данным министерства, за прошедшие сутки в стране выявили 802 новых случая инфицирования, что является самым низким показателем за последние 54 дня.

Общее число выявленных случаев заражения в Иране приближается к 100 тыс. человек, в стране проведено почти 500 тыс. тестирований на предмет инфицирования коронавирусом, от COVID-19 скончались свыше 6 тыс. человек.

Напомним, Иран является наиболее пострадавшим от вспышки коронавирусной инфекции в регионе Ближнего Востока. Впервые коронавирус здесь был выявлен 19 февраля 2020 года в городе Кум.

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