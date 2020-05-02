Кишинёв, , 14:31 — REGNUM В Молдавии выбраны две авиакомпании, которые эвакуируют граждан республики из Лондона, Парижа, Вероны, Милана, Москвы и Санкт-Петербурга в период с 4 по 17 мая, сообщили в управлении гражданской авиации Молдавии.

Граждане Молдавии смогут вернуться в Кишинев рейсами компании Fly One из Лондона, Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа в период с 4 по 10 мая, а из Лондона, Парижа, Вероны и Москвы — в период с 11 по 17 мая.

Также рейсами компании Wizz Air граждане Молдавии смогут вернуться в Кишинев из Милана в период с 4 по 10 мая.

Читайте также: ПМР: Молдавия препятствует эвакуации своих граждан из Польши

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Приднестровье сообщили о препятствовании со стороны министерства иностранных дел Молдавии в эвакуации граждан Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики из Польши.